Мишустин поручил, чтобы до 8 июля 2021 лаборатории передавали результаты ПЦР-тестов на портал Госуслуг

Михаил Мишустин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Роспотребнадзору до 8 июля принять меры для того, чтобы все лаборатории передавали данные о результатах тестов на коронавирусную инфекцию на портал Госуслуг.

«Принять исчерпывающие меры по безусловному выполнению всеми лабораториями требований постановления Правительства … об обеспечении передачи данных о результатах исследований на наличие возбудителя новой коронавирусной инфекции методом ПЦР на Единый портал государственных услуг (ЕПГУ)», - говорится в списке решениях по итогам заседания президиума Координационного совета при Правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, опубликованном на сайте кабмина.

Ответственными за выполнение поручения назначены вице-премьеры Татьяна Голикова и Дмитрий Чернышенко.

Напомним, сегодня, 7 июля, Мишустин также поручил проверить стоимость тестов на коронавирусную инфекцию в частных клиниках и лабораториях страны. Проверку проведет Роспотребнадзор совместно с Федеральной антимонопольной службой, и должен сообщить в правительство о результатах до 19 июля текущего года.