Видео сопровождения самолета Boeing P-8 Poseidon над Черным морем опубликовало Минобороны РФ. Фото: кадр из видео

Российские истребители Су-30 сегодня не допустили нарушения государственной границы страны американским самолетом. Видео сопровождения самолета Boeing P-8 Poseidon над акваторией Черного моря в среду, 7 июля, опубликовало российское министерство обороны.

Сегодня вечером российские средства воздушного контроля зафиксировали иностранную воздушную цель, которая приближалась к государственной границе страны. Для опознавания судна и его сопровождения в воздух подняли два истребителя Су-30 из состава дежурных морской авиации и противовоздушной обороны Черноморского флота.

- Экипаж истребителей идентифицировал цель как самолет Boeing P-8 Poseidon, который принадлежит Соединенным Штатам. Российские самолеты сопроводили американское воздушное судно, госграница РФ не была нарушена, - говорится в сообщении военного ведомства.

Отмечается, что весь полет российских военных судов выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.