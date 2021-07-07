Российские истребители Су-30 сопроводили американский самолет Boeing P-8 Poseidon над Черным морем Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Два российских истребителя Су-30 сопроводили американский патрульный самолет Boeing P-8 Poseidon над акваторией Черного моря. Российские воздушные судна не допустили нарушения государственной границы страны. Об этом в среду, 7 июля, сообщает Министерство обороны России.

- Российские средства воздушного пространства над нейтральными водами Черного моря зафиксировали приближающуюся к границам страны воздушную цель. Для ее идентификации и недопущения нарушения госграницы РФ в воздух подняли два истребителя Су-30, - говорится в сообщении.

Экипажи российских истребителей сопроводили Boeing P-8 Poseidon над водами моря. Подчеркивается, что весь полет российских военных судов выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Как писал сайт kp.ru, накануне российский истребитель Су-27СМ поднимался в воздух, чтобы сопроводить стратегический самолет-разведчик RC-135 американский ВВС над акваторией Охотского моря.

Напомним, сегодня испанский военный корабль Rayo вошел в Черное море, силы российского Черноморского флота уже приступили к слежению за иностранным судном.