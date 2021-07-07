Путин поручил до 1 ноября 2021 принять меры по льготному кредитованию малого и среднего бизнеса

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин поручил до 1 ноября текущего года принять дополнительные меры по льготному кредитованию малого и среднего бизнеса, в том числе для повышения доступности таких займов. Об этом сообщили в Кремле.

«Принять дополнительные меры по льготному кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства, обеспечивающие в том числе повышение доступности и объемов такого кредитования», - говорится в поручение, которое глава государства дал по итогам прошедшей 30 июня прямой линии.

Путин также отметил необходимость увеличения охвата льготным кредитованием субъектов малого и среднего предпринимательства.

Напомним, в ходе прямой линии российский лидер рассказал о проблемах малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавирусной инфекции. Глава государства сообщил, что на поддержку предпринимательства в России был выделен триллион рублей. Путин отметил, что это большие деньги, однако «недостаточные», если учитывать потребности в экономике.