Путин поручил до 1 ноября 2021 принять меры по льготному кредитованию малого и среднего бизнеса

Владимир Путин
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Президент России Владимир Путин поручил до 1 ноября текущего года принять дополнительные меры по льготному кредитованию малого и среднего бизнеса, в том числе для повышения доступности таких займов. Об этом сообщили в Кремле.
«Принять дополнительные меры по льготному кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства, обеспечивающие в том числе повышение доступности и объемов такого кредитования», - говорится в поручение, которое глава государства дал по итогам прошедшей 30 июня прямой линии.
Путин также отметил необходимость увеличения охвата льготным кредитованием субъектов малого и среднего предпринимательства.
Напомним, в ходе прямой линии российский лидер рассказал о проблемах малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавирусной инфекции. Глава государства сообщил, что на поддержку предпринимательства в России был выделен триллион рублей. Путин отметил, что это большие деньги, однако «недостаточные», если учитывать потребности в экономике.