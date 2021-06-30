Владимир Путин рассказал о проблемах малого и среднего бизнеса в условиях пандемии Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин рассказал о проблемах малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавирусной инфекции.

- В условиях пандемии малый и средний бизнес пострадал больше всех. Мы предприняли целый набор мер, чтобы поддержать их. Для того, чтобы организовать такую работу, беззалоговую, это тонкая вещь. Прийти за деньгами - дело несложно, а как их отдать. Это может подорвать нашу банковскую систему, — сказал Путин во время прямой линии.

Он также добавил, что на поддержку бизнеса в России был выделен триллион рублей. Президент добавил, что это большие деньги, но "недостаточные", если учитывать потребности в экономике.

Ранее Владимир Путин сообщил, что российская экономика постепенно восстанавливается после пандемии коронавируса, несмотря на все сложности.Он отметил, что "нужно держать руку на пульсе", так как факторы нестабильности все еще действуют в российской и глобальной экономике. Путин добавил, что для всех уровней властей восстановление доходов россиян должно быть приоритетом.