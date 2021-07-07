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В мире7 июля 2021 15:24

Президент Доминиканы приказал закрыть границу с Гаити после убийства главы республики

Источник:kp.ru
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Луис Абинадер

Луис Абинадер

Фото: Instagram.com

Президент Доминиканы Луис Абинадер приказал закрыть границу с Гаити после убийства главы республики Жовенель Моиз.

Еще в феврале этого года доминиканские власти сообщили о строительстве стены на границе с Гаите, чтобы бороться с миграцией и трансграничной преступностью.

Напомним, президент Гаити был застрелен неизвестными в своей резиденции. Как сообщил премьер-министр страны Клода Жозефа, на резиденцию главы государства напали. По его словам, нападавшие говорили на испанском, и в результате нападения пострадала и жена Жовенеля Моиза. При этом глава правительства отметил, что принимаются все меры для того, чтобы гарантировать преемственность власти и защиту нации.