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В мире7 июля 2021 15:39

Литва построит стену на границе с Белоруссией

Так власти страны собираются сдерживать поток мигрантов
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Власти Литвы намерены построить стену на границе с Белоруссией

Власти Литвы намерены построить стену на границе с Белоруссией

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните сообщила о намерениях властей страны построить стену на границе с Белоруссией, чтобы сдерживать поток мигрантов.

- Мы начнем строить дополнительный физический барьер, который разделит Литву и Белоруссию, и это станет явным знаком и определенным сдерживающим фактором для тех, кто организует поток нелегальных мигрантов, — цитирует Шимоните Reuters.

Она добавила, что Литва задействует военнослужащих для усиления патрулирования на границе.

Ранее глава МИД балтийской республики Габриэлюс Ландсбергис заявил, что решение Минска о выходе из программы Европейского союза "Восточное партнерство" не имеет силы, поскольку якобы было принято незаконной властью. В 2020 году Литва после выборов отказалась признавать итоги голосования в республике на котором победил Александр Лукашенко.