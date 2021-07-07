Голикова: Темпы вакцинации по России за неделю выросли в 1,8 раза Фото: GLOBAL LOOK PRESS

За последнюю неделю темпы вакцинации от коронавирусной инфекции по России возросли в 1,8 раза. Такое заявление сделала вице-премьер Татьяна Голикова, уточнив, что одним компонентом вакцинированы 27 миллионов граждан, а оба получили уже 18,5 миллиона человек.

По ее словам, лидерами по вакцинации являются Чечня, Москва и Московская область, а хуже всего показатели в Республике Дагестан.

Голикова также сообщила, в России на сегодняшний день развернуто 216 тысяч коек для больных коронавирусом, занято около 79 процент из них.

Напомним, сегодня, 7 июля, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что за последние сутки число вакцинированных от коронавирусной инфекции жителей Москвы составило 105 тысяч человек, назвав это «астрономической суммой». Об этом градоначальник сообщил на открытии нового центра вакцинации от COVID-19 в олимпийском комплексе «Лужники». Глава города сообщил, что новый центр вакцинации является одним из крупнейших в мире. Как он отметил, этот пункт сможет принять около 15 тысяч человек в день, а недавно открытый пункт вакцинации в Гостином дворе принимает в 2,5 раза меньше граждан.