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Происшествия7 июля 2021 16:40

Семьи погибших при падении самолета Ан-26 на Камчатке получат по 3,5 млн рублей

Напомним, никто из пассажиров упавшего самолета не выжил
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Семьи погибших при падении пассажирского самолета на Камчатке получат по 3,5 млн рублей

Семьи погибших при падении пассажирского самолета на Камчатке получат по 3,5 млн рублей

Фото: Евгения ГУСЕВА

Семья каждого погибшего при крушении пассажирского самолета Ан-26 на Камчатке получат по три миллиона 525 тысяч рублей. Об этом рассказал глава Минтранса России Виталий Савельев.

- Предусмотрена выплата страховой суммы родственникам погибших в размере 2 млн 25 тыс. рублей за каждого зарегистрированного. Губернатором Камчатского края принято решение о выплате 500 тысяч рублей за каждого погибшего, готовится постановление, — сказал он.

Савельев добавил, что авиакомпания "Камчатское авиационное предприятие" выплатит еще по миллиону рублей каждой семье погибших. Таким образом, общая сумма выплаты составит 3 миллиона 525 тысяч рублей.

Напомним, пассажирское авиасудно Ан-26 потерпело крушение недалеко от поселка Палана в Камчатском крае 6 июля. На борту самолета находились 28 человек, никто из них не выжил. К данному часу спасатели нашли тела 19 жертв трагедии. По предварительной версии, причиной крушения самолета стал сильный боковой ветер.