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В мире7 июля 2021 17:30

Ицхак Герцог принес присягу как новый президент Израиля

Напомним, во время первого тура за него проголосовали 87 из 120 депутатов при необходимом для победы минимуме в 61
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Ицхак Герцог принес присягу как новый израильский президент

Ицхак Герцог принес присягу как новый израильский президент

Фото: REUTERS

В Израиле прошла торжественная церемония приведения к присяге 11-го президента страны Ицхака Герцога.

Герцог прибыл на площадь перед Кнессетом в сопровождении колонны мотоциклов и кавалерии. Его встретили председатель израильского парламента Мики Леви, секретарь Кнессета Ярдена Меллер-Горовиц, генеральный секретарь Кнессета Гил Сегал, офицер охраны Кнессета Йосеф Грифф и руководитель отдела церемоний и мероприятий Лиат Шимони-Коницки.

Участники мероприятия возложили венки к Монументу памяти павших во всех войнах Израиля.

После чего Герцог повторил слова присяги за спикером Кнессета Мики Леви и поставил подпись под текстом.

Напомним, в начале июня руководитель Еврейского агентства для Израиля "Сохнут" Ицхак Герцог был избран 11-м президентом еврейского государства. Сообщалось, что во время первого тура за Ицхака Герцога проголосовали 87 из 120 депутатов при необходимом для победы минимуме в 61.