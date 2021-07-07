Еврокомиссия пригрозила Венгрии санкциями из-за закона о запрете пропаганды ЛГБТ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Депутаты Европарламента предупредили Венгрию о возможных санкциях в случае вступления в силу закона о запрете пропаганды нетрадиционных отношений среди несовершеннолетних.

В Евросоюзе раскритиковали закон о запрете пропаганды ЛГБТ. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала принятые в Венгрии меры «отвратительными», и призвала к отмене или корректировке документа, подчеркнув, что он противоречит правам человека.

Вице-президент Еврокомиссии Вера Юрова также заявила, что принятый Будапештом закон идет вразрез с директивами Европейского Союза о распространении аудиовизуального контента на территории ЕС, а также с правом на беспрепятственную торговлю и предоставление услуг.

Конкретные ограничения, которые могут грозить Венгрии, не были озвучены. Однако ранее издание Politico со ссылкой на источники заявила, что Еврокомиссия приостановила рассмотрение заявки на получение Будапештом грантов на 7,2 миллиарда евро, которые страна собиралась потратить на восстановление экономики после пандемии.

Закон об ограничении пропаганды ЛГБТ в Венгрии вступает в четверг, 8 июля. Документ вводит запрет на демонстрации однополых отношений, а также информацию о смене пола в учебных материалах и телепередачах, предназначенных для несовершеннолетних. В Будапеште заявления Брюсселя назвали предвзятыми.

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