Евросоюз накажет Венгрию за запрет гей-пропаганды

Самое широкое потворство ЛГБТ-сообществу уже давно превратилось в главную европейскую ценность Фото: REUTERS

После долгого и болезненного для обеих сторон процесса Brexit большинство аналитиков полагали, что урок Британии научит остальные страны ЕС еще больше ценить свою принадлежность к союзу единомышленников, скрепленных едиными европейскими ценностями. Но выход из «клуба избранных» еще одного евродиссидента становится весьма возможным. Венгрия бросила вызов именно общим ценностям, за что ее и собираются наказать.

Меньше месяца назад парламент Венгрии подавляющим большинством (157 против 1) принял закон о запрете пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних. Им предусмотрены меры, весьма похожие на те, которые прописаны в подобном российском законе от 2013 года. Правящая правоконсервативная партия «Фидес» премьер-министра Виктора Орбана, поддержанная ультраправой партией «Йоббик», инициировала этот закон явно с расчетом на предстоящие в следующем году выборы. Потому что уверена - большая часть населения страны придерживается традиционных ценностей и поддержит предлагаемые для их сохранения меры.

Но вот в Брюсселе Будапешт не просто не поняли, но и заклеймили самым суровым образом. Ведь безусловное и самое широкое потворство ЛГБТ-сообществу уже давно превратилось в главную европейскую ценность, на которой, как на оселке, проверяется соответствие любой страны делу демократии и защиты прав человека. Гомосексуалы, лесбиянки, трансгендеры и другие более замысловатые представители сексуальных меньшинств превратились для объединенной Европы в «священных коров», с которых в Индии, как известно, чуть ли не пылинки сдувают.

Особый цинизм венгров в «ограничении прав» секс-меньшинств, как считают критики Будапешта, заключается в том, что принятие своего гадкого закона они обосновывают «защитой прав детей»! Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заклеймила этот закон как «позор» Венгрии и пригрозила стране санкциями. Уже начата соответствующая юридическая процедура для наказания Будапешта лишением его финансирования из бюджета ЕС. Действия венгерских властей сурово осудили 14 стран Евросоюза - больше половины его членов! И совершенно серьезно звучат призывы выгнать этих замшелых моралистов из сообщества либеральных прогрессистов.

Честно говоря, представить такую истерику по не самому жизненно важному поводу было бы трудно, если бы она не случилась. А значит, повод этот именно жизненно важен для Евросоюза, преклонение перед секс-меньшинствами и готовность глотку перегрызть за посягательства на их права - это как процесс инициации при вхождении в клуб избранных. Не согласен - значит, враг! Правда, когда Венгрия вступала в ЕС в 2004 году, ЛГБТ-сообщество еще не было причислено к числу херувимов нового кодекса европейских ценностей. Но вина Будапешта от этого не меньше - выходит, не сумели венгры перестроиться на общеевропейском марше.

Просто попробуем представить, как и за что Венгрия будет выгнана (или сама хлопнет дверью) из Евросоюза. С Британией более-менее ясно - не хотела кормить дармоедов из числа «новой Европы». А вот как будет с венграми? «За неуважение к лесбиянкам и геям»? Да нет, объясняют в Будапеште, мы их уважаем и не осуждаем, пусть спят, с кем хотят. Единственное - детишкам до 18 лет пропагандировать нетрадиционные способы гормонального успокоения не будем, а вырастут - сами определятся.

Но Брюсселю нужны, видимо, именно венгерские детишки. Если их воспитывать так, как в «продвинутых» странах ЕС, то общие ценности привьются, а национально-традиционные будут забыты. И тогда, как в известной песне: «И делай с ним, что хошь!»

Однако признаков того, что власти Венгрии испугались угроз из Брюсселя, включая намеки на поиски «коррупционных схем» освоения средств ЕС Виктором Орбаном и его соратниками, включая родственников, нет и в помине. Более того, венгерский лидер переходит в наступление и заявляет:

- Сегодня мы - последние борцы за свободу в Европе. Евросоюз в беде и нам придется это исправить.

Он и раньше выбивался из общего строя ЕС - и отказываясь принимать мигрантов, и обвиняя США во вмешательстве в европейские дела, и блокируя страстное желание Украины в НАТО. Но нынешняя «битва за ценности» по своему накалу явно затмит все прошлые его пикировки с евроначальством.

15 марта 2018 года, в разгар кризиса с мигрантами в Европе, Орбан заявил на митинге своих сторонников:

- Массовое переселение людей грозит уничтожить наш образ жизни. Если мы не защитим его, все наши достижения будут тщетными. Если в будущем наша страна не будет венгерской — зачем вообще будущее?

Всего за несколько дней до этого президентом России была сказана ставшая знаменитой фраза «Зачем нам такой мир, если там не будет России?» Конечно, о плагиате тут говорить смешно, но мысль, высказанная Орбаном, безусловно, не лишена влияния от сказанного Путиным.

Гадания по поводу того, сохранится Евросоюз или нет - то затихают, то вновь оживают. Обвинения России в желании его развалить раздаются на Западе постоянно. Вспыхнувшие страсти вокруг принятого в Венгрии закона в защиту детей от гей-пропаганды добавляют в споры о жизнеспособности ЕС еще один мотив: если его общие ценности будут агрессивно вытеснять национально-исторические и нравственно-культурные особенности отдельных стран, то не скажет ли кто-то из из лидеров вслед за Орбаном: зачем нам такое будущее?