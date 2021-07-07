ВОЗ: более 4 млн человек погибли от коронавируса с начала пандемии

В ВОЗ сообщили, что более 4 млн человек погибли от коронавируса с начала пандемии Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил, что свыше четырех миллионов человек умерли от коронавирусной инфекции с начала пандемии.

Гебрейесус отметил, что в действительности жертв инфекции может быть больше. Он добавил, что многие страны, где успешно проходит вакцинация, снимают ограничительные меры, будто пандемия закончилась.

Глава организации также заметил, что в некоторых странах наблюдается рост случаев заражения коронавирусом из-за "шокирующего" неравенства в темпах иммунизации и появления новых штаммов.

Ранее Тедрос Аданом Гебрейесус предупредил о том, что наступил очень опасный этап пандемии коронавируса. Он пояснил, что сейчас одни страны, у которых есть вакцины против COVID-19, смягчают ограничения, а другие, у которых нет доступа к эффективным средствам борьбы с этой инфекцией, "сталкиваются с волнами госпитализации и смертей", ситуация усугубляется новыми штаммами вируса.