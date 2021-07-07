Путевки из России в Турцию подорожали почти на 40%

Туры из России в Турцию подорожали почти на 40% Фото: Сергей ЕФИМОВ

Согласно данным Росстата, туристические путевки из России в Турцию в июне подорожали на 38,9% по сравнению с маем.

- В июне среди услуг туризма и отдыха подорожали: поездка на отдых в Турцию — на 38,9%, путевки в дома отдыха и пансионаты — на 10,7%, санатории — на 6,5%, экскурсионные туры по России — на 0,7%. В то же время поездки на отдых в ОАЭ стали дешевле на 1,3%, — говорится в сообщении ведомства.

При этом цены на проживание в российских трехзвездочных отелях подешевели на 2,5 процента. В четырех- и пятизвездочных отелях — на 6,3 процента.

Ранее появилась информация, что Россия со следующего понедельника, 12 июля, разрешает полеты в Турцию еще из 13 российских городов. Самолеты в Турцию полетят из Белгорода, Волгограда, Барнаула, Воронежа, Краснодара, Калуги, Нальчика, Липецка, Оренбурга, Сочи, Саратова, а также Тюмени и Южно-Сахалинска.