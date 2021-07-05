Россия с 12 июля 2021 разрешает полеты в Турцию еще из 13 городов Фото: Иван ВИСЛОВ

Россия со следующего понедельника, 12 июля, разрешает полеты в Турцию еще из 13 российских городов. Об этом сообщила Росавиация.

Самолеты в Турцию полетят из Белгорода, Волгограда, Барнаула, Воронежа, Краснодара, Калуги, Нальчика, Липецка, Оренбурга, Сочи, Саратова, а также Тюмени и Южно-Сахалинска.

Напомним, 18 июня, Оперштаб России по борьбе с пандемией объявил о целесообразности восстановления полномасштабного авиасообщения с Турцией с 22 июня текущего года. Как писал сайт kp.ru, в назначенный день, 22 июня, более десяти российских авиакомпаний возобновили полеты в Турцию.

Это произошло после того как, в середине апреля Россия приняла решение о приостановке авиасообщение с Танзанией и Турцией на полтора месяца - с 15 апреля по 1 июня, сохранив регулярное авиасообщение между Москвой и Стамбулом, но с ограничением двумя рейсами в неделю. В конце мая ограничения продлили до 21 июня.