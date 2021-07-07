В России овощи и фрукты подорожали на 16% с начала года

В России овощи и фрукты подорожали на 16% с начала 2021 года Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Согласно данным Федеральной службы государственной статистики (Росстат), в России с начала 2021 года на 16 процентов выросли цены на овощи и фрукты.

В частности, с начала года картофель подорожал на 90,72%, капуста - на 81,12%, лук - на 38,31%. Морковь с начала года выросла в цене уже почти в 2,5 раза.

Также Росстат сообщил, что за год стоимость продуктов питания в целом выросла на 8,67 процента, алкогольной продукции — на 2,24 процента. В сопоставлении с маем цены выросли на 0,71% и 0,12% соответственно. В течение текущего года продукты подорожали на 6,04%, а алкоголь — на 1,78%.

Напомним, по данным Росстата, туристические путевки из России в Турцию в июне подорожали на 38,9% по сравнению с маем. При этом цены на проживание в российских трехзвездочных отелях подешевели на 2,5 процента. В четырех- и пятизвездочных отелях — на 6,3 процента.