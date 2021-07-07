ФАС проверит крупные строительные организации из-за роста цен на стройматериалы

ФАС проверит крупных строителей и производителей из-за подорожания стройматериалов Фото: Михаил ФРОЛОВ

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России поручила своим территориальным органам провести проверку крупных строительных организаций и производителей стройматериалов на фоне роста цен на рынке.

В ведомстве уточнили речь идет о росте цен на рынке строительства и смежных рынках — бетон, кирпич, древесные материалы, ПВХ-продукция.

- Также с целью контроля цен на бетон, кирпич, древесные материалы и ПВХ-продукцию территориальные органы ФАС России будут проводить регулярный мониторинг, — говорится в пресс-релизе ФАС.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин поручил проверить стоимость тестов на коронавирусную инфекцию в частных клиниках и лабораториях страны.проверку «обоснованности формирования цен на ПЦР-исследования в частных медицинских организациях и коммерческих лабораториях» должен будет провести Роспотребнадзор совместно с Федеральной антимонопольной службой. О результатах проделанной работы они должны сообщить в правительство до 19 июля текущего года.