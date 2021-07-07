В Аргентине побочные эффекты выявили лишь у 0,55% привитых "Спутником V"

Побочные эффекты выявили лишь у 0,55% привитых "Спутником V" аргентинцев Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Министерство здравоохранения Аргентины опубликовало данные о побочных эффектах трех вакцин, используемых в стране.

Сейчас в Аргентине зарегистрированы три препарата от коронавирусной инфекции — AstraZeneca, Sinopharm и "Спутник V". По состоянию на 2 июня, в стране было введено 12,8 миллиона доз, 6,96 миллиона из них приходятся на российскую вакцину.

Согласно данным аргентинского Минздрава, больше всего побочных эффектов было выявлено после вакцинации "Спутником V". Однако препарат является самым популярным в стране. В пересчете на общее количество инъекций (6,9 миллиона) это 0,55%. При этом всего в 0,002 процента случаев потребовалась госпитализация.

Среди побочных эффектов чаще всего встречались головная и мышечная боль, слабость, повышенная температура.

Ранее авторитетный журнал Nature опубликовал обзорную статью, посвященную российской вакцине "Спутник V". Автор материала напомнила, что российская вакцина использует сконструированный аденовирус в качестве механизма доставки генетического кода белка шипа коронавируса в клетки человеческого организма. Российская вакцина использует разные аденовирусы, что повышает вероятность успешной доставки вирусного генетического материала.