США готовы помочь Гаити расследовать убийство президента

Соединенные Штаты готовы помочь Гаити расследовать убийство президента Фото: REUTERS

Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс сообщил, что Вашингтон готов оказать помощь властям Гаити в расследовании убийства президента Жовенеля Моиза.

Прайс добавил, что Соединенные Штаты призывают гаитянские власти привлечь к ответственности виновных в убийстве Моиза. Он также назвал лживыми сообщения о том, что нападавшие были сотрудниками Управления по борьбе с наркотиками США.

- Посол Гаити уже опроверг подобные предположения. Эти сообщения абсолютно ложны, США осуждают эти подлые действия. Это не более чем ложные сообщения, — сказал Прайс на брифинге.

Напомним, в среду, 7 июля, появилось сообщение о том, что Жовенель Моиз был застрелен неизвестными в своей резиденции. Премьер страны Клод Жозеф заявил о нападении на резиденцию главы республики людей, которые говорили на испанском языке. Он уточнил, что в результате нападения пострадала и жена президента.