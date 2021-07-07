В России переболевшие коронавирусом получат приоритетное право на углубленную диспансеризацию Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Российское Министерство здравоохранения утвердило порядок направления граждан на углубленную диспансеризацию, согласно которому в приоритете оказываются переболевшие коронавирусной инфекцией.

- Минздрав России утвердил порядок направления граждан для прохождения углубленной диспансеризации... Приоритет для направления на углубленную диспансеризацию будут иметь граждане, перенесшие новую коронавирусную инфекцию в сочетании с хроническими заболеваниями, а также без них, — говорится в сообщении ведомства.

Ранее главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава РФ Оксана Драпкина назвала противопоказания к вакцинации от коронавирусной инфекции. Прививку не стоит делать людям младше 18 лет, гражданам с тяжелыми аллергическими реакциями, а также с обострением хронических заболеваний. Также не стоит вакцинироваться при ОРВИ. Драпкина отметила, что люди с ОРЗ перенесут вакцинацию хуже, так как их иммунитет уже ослаблен.