В России задумались о постройке железной дороги в сторону Тихого океана

Гендиректор РЖД Олег Белозеров Фото: Андрей МИНАЕВ

Компания «Российские железные дороги» (РЖД) изучает возможность строительства новой железнодорожной ветки в сторону Тихого океана. Об этом сообщил гендиректор РЖД Олег Белозеров во время совещания президента России Владимира Путина с кабинетом министров.

Он уточнил, что от коллег из компании «Эльгауголь» поступило предложение построить отдельную железнодорожную линию от Эльгинского месторождения в Якутии «при условии, если им дадут возможность вывозить уголь», проект обсуждается с РЖД.

«То есть, это будет даже не БАМ и не Транссиб, а еще одна новая ветка выше, такая третья параллельная, в сторону Тихого океана, мы тоже этот вариант сейчас вместе с ними рассматриваем, будем предлагать дополнительно в правительство, чтобы расширить и эти мощности», - сказал Олег Белозеров.

Глава государства инициативу поддержал: «Если это целесообразно – делайте и это».

«Надо что-то делать, нельзя просто сидеть», - добавил Владимир Путин.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее президент призвал РЖД при строительстве транспортных объектов внимательно следить за ценами.