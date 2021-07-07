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Политика7 июля 2021 23:18

Путин призвал при строительстве транспортных объектов внимательно следить за ценами

Об этом президент России сказал на совещании с кабинетом министров
Источник:kp.ru
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Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин

Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин на совещании с кабинетом министров в среду, 7 июля, призвал «Российские железные дороги» (РЖД) внимательно следить за ценами при строительстве транспортных объектов.

«За ценами надо смотреть внимательно, надо контролировать. Справедливое желание заработать и бескорыстную любовь к денежным знакам надо немножко притапливать. В том числе и у строителей», - сказал глава российского государства, комментируя доклад руководителя РЖД Олега Белозерова.