Путин призвал при строительстве транспортных объектов внимательно следить за ценами

Президент России Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин на совещании с кабинетом министров в среду, 7 июля, призвал «Российские железные дороги» (РЖД) внимательно следить за ценами при строительстве транспортных объектов.

«За ценами надо смотреть внимательно, надо контролировать. Справедливое желание заработать и бескорыстную любовь к денежным знакам надо немножко притапливать. В том числе и у строителей», - сказал глава российского государства, комментируя доклад руководителя РЖД Олега Белозерова.