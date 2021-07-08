РФПИ: Исследование Минздрава Аргентины подтверждает безопасность «Спутника V»

Исследование Минздрава Аргентины подтверждает безопасность «Спутника V» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Представитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), комментируя доклад Минздрава Аргентины, отметил, что исследование аргентинского медицинского ведомства подтверждает безопасность разработанной Центром имени Гамалеи вакцины против коронавируса «Спутник V».

«Новые данные Минздрава Аргентины подтверждают высочайшую безопасность вакцины «Спутник V». Случаи серьезных нежелательных явлений, потребовавших госпитализацию, крайне редки (всего 0,0027% случаев)», - сказали в РФПИ.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее сообщалось, что 7 июня министерство здравоохранения Аргентины обнародовало итоги своего исследования используемых в стране трех вакцин против COVID-19 – AstraZeneca, Sinopharm и «Спутник V». Больше всего побочных эффектов у привитых аргентинские специалисты выявили после вакцинации российским препаратом: в пересчете на общее количество инъекций (6,9 миллиона) это 0,55%, а госпитализация пациентов понадобилась только в 0,002 процента случаев.

Отмечалось также, что «Спутник V» в Аргентине является самой популярной вакциной для профилактики коронавирусной инфекции.