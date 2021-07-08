Загоревшееся в порту Дубая судно перевозило легковоспламеняющиеся материалы

В порту Джебель-Али в Дубае прогремел мощный взрыв Фото: REUTERS

На борту загоревшегося в порту Джебель-Али в Дубае судна находился контейнер с легковоспламеняющимися материалами. Об этом телеканалу Al-Arabiya сообщили в пресс-службе правительства эмирата.

«В одном из контейнеров были легковоспламеняющиеся материалы», - сказала официальный представитель правительства Дубая Мона аль-Марри.

Она добавила, что экипаж контейнеровоза удалось вовремя эвакуировать, в результате взрыва и последовавшим за ним пожара никто не пострадал. К этому часу пожарные локализовали охвативший судно огонь, и сейчас они занимаются проливкой корабля, чтобы его охладить и не допустить нового возгорания.

По словам властей эмирата, произошедшее не отразилось на судоходстве, порт продолжает работать в обычном режиме.

Напомним, как писал сайт kp.ru, вечером в среду в порту Дубая прогремел мощный взрыв. Изначально местные СМИ сообщали, что загорелось торговое судно, пришвартованное в гавани порта Джабаль-Али. Телеканал Al-Arabiya со ссылкой на собственные источники в ОАЭ передавал, что на территории нефтехранилища взорвался и загорелся нефтяной танкер, который стоял на якоре у портовой пристани.