В порту Джебель-Али в Дубае прогремел мощный взрыв Фото: СОЦСЕТИ

Вечером в среду, 7 июля, в порту Джебель-Али в Дубае прогремел мощный взрыв. По предварительным данным, на территории нефтехранилища взорвался и загорелся нефтяной танкер, который стоял на якоре у портовой пристани, сообщает телеканал сообщает Al-Arabiya со ссылкой на анонимные источники в ОАЭ.

В интернете появились первые кадры с места происшествия. Судя по фото и видео, после взрыва начался сильный пожар.

Позже правительство Дубая подтвердило информацию о том, что на одном из кораблей в порту Джебель-Али произошло возгорание. Пожар тушат бригады гражданской обороны, пока локализовать огонь не удалось.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в начале августа прошлого года в порту Бейрута взорвался корабль с 2 750 тоннами аммиачной селитры. Тогда погибли и пострадали множество людей. После этого в городе вспыхнули массовые народные протесты, правительство Ливана ушло в отставку, а новый кабинет министров до сих пор не может окончательно стабилизировать ситуацию в стране.