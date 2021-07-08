На Украине признали, что к потере Крыма и Севастополя привели ошибки Киева

Александр Чалый также заявил, что сейчас у Украины нет союзников Фото: REUTERS

Бывший первый заместитель министра иностранных дел Украины Александр Чалый рассказал, что к потере Крыма и Севастополя привели ошибки Киева. По его словам, эта бывшая советская республика стала «последним яблоком раздора» в холодной войне, поскольку ни США, ни СССР «не были готовы признать определенный статус безопасности» Незалежной.

«Была попытка в Будапештском меморандуме, но тут мы виноваты, мы сами отошли от этой определенной коллективной договоренности относительно статуса Украины», - сказал экс-замглавы МИД в эфире канала «Наш».

Он напомнил, что второй потерявший силу по инициативе Киева документ – это Соглашение о статусе и условиях пребывания Черноморского флота России на территории Украины.

«Мы забыли, что этот договор имел статью, в которой обе стороны соглашались, что они не будут принимать участие в оборонных или других союзах, которые направлены друг против друга», - отметил украинский дипломат.

Александр Чалый уточнил, что это Соглашение ограничивало возможности страны стать членом НАТО, поэтому Киев от него отказался – к сожалению, поскольку «это был единственный документ, в котором Севастополь признавался частью территории Украины, потому что при передаче Крыма Украине Севастополь имел отдельный административный статус».

Кроме того, он отметил, что украинские политики слишком часто в своих речах используют слово «союзник», но на самом деле на сегодняшний день у Незалежной нет союзников.

«Союзник — это тот, который готов вместе с тобой умирать, давать реальную военную помощь в случае агрессии», - объяснил Чалый свою точку зрения.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее спецпредставитель генсека НАТО Джеймс Аппатурай заявил, что проводимые властями Украины реформы не гарантируют вступления страны в Североатлантический альянс.