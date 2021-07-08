Строящийся в России уникальный телескоп введут в эксплуатацию в 2022 году

Новый телескоп предназначен для системы контроля околоземного космического пространства Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Строящийся в России уникальный телескоп, который позволит получать высокоточные изображения зарубежных и российских спутников, будет введен в эксплуатацию в следующем году. Сооружение этого аппарата, предназначенного для системы контроля околоземного космического пространства, ведется в Алтайском оптико-лазерном центре.

«Введение в эксплуатацию второй наземной оптико-лазерной системы с телескопом информационным (диаметр главного зеркала 3,12 метра) намечено на 2022 год. В настоящее время готовится к монтажу сам телескоп», - рассказали РИА Новости в Научно-производственной корпорации «Системы прецизионного приборостроения» (входит в госкорпорацию «Роскосмос»).

На предприятии добавили, что новый телескоп «позволит проводить оценку состояния конструктивных элементов аварийных космических аппаратов, а также оценивать их ориентацию».

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее стало известно, что на строительство российской астрофизической космической обсерватории «Спектр-М» с десятиметровым космическим телескопом было выделено более двух миллиардов рублей. Работы планируется закончить к ноябрю 2025 года. Обсерватория будет использоваться для исследования объектов Вселенной в миллиметровом и инфракрасном диапазонах.