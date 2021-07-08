«Известия»: В России могут увеличить страховые взносы с зарплат выше 122 тысяч рублей

В России могут увеличить страховые взносы в Пенсионный фонд с высоких зарплат Фото: Мария ЛЕНЦ

Со следующего 2022 года в России могут увеличиться страховые взносы с зарплат выше 122 тысяч рублей. В правительстве обсуждают возможность повышения планки окладов, с которых взносы в Пенсионный фонд (ПФР) отчисляются по максимальному тарифу. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на два источника, близких к кабинету министров.

Издание напоминает, что на сегодняшний день по максимальному тарифу (22%) отчисляются взносы с доходов в размере 1,465 миллиона рублей в год, то есть, примерно 122 тысячи рублей, а после превышения этого порога ставка падает до 10%.

По словам собеседников газеты, инициатива увеличить страховой взнос с высоких зарплат с целью повысить объем поступлений в Пенсионный фонд была озвучена на заседании бюджетной комиссии в июле.

Однако пока этот вопрос только обсуждается, поэтому конкретные параметры возможного повышения не установлены. Кроме того, еще даже неизвестно, поддержат ли эту идею в правительстве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Путинские выплаты: Россияне смогут с 1 июля обратиться в Пенсионный фонд за двумя новыми пособиями

«Комсомолка» напоминает, кому положены деньги и как их оформить (подробности).