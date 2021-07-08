Лавров: Запад может попытаться «расшатать» ситуацию в России перед выборами в Госдуму

Министр иностранных дел России Сергей Лавров Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая в Дальневосточном федеральном университете с лекцией на тему «Международная деятельность России для развития российских регионов», предупредил о том, что Запад может попытаться «расшатать ситуацию» в нашей стране перед выборами в Госдуму.

В частности, западные деятели могут спровоцировать протестные выступления в преддверии назначенного на 19 сентября голосования, а потом – развернуть кампанию по непризнанию итогов выборов.

«Я хочу со всей ответственностью сказать, что сценарии, вынашиваемые Западом, не пройдут», - подчеркнул глава российского МИД.

Сергей Лавров также отметил, что внешняя политика России определяется президентом, «это важнейшее конституционное положение остается незыблемым».

«Поэтому шаги, которые мы предпринимаем на международной арене, не зависят от электоральных циклов, как это бывает часто с многими западными странами, они не зависят от колебания политической или какой-либо иной конъюнктуры», - приводит слова министра ТАСС.

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