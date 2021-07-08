Проценко заявил, что жара ухудшает течение коронавируса

Главврач спецбольницы в Коммунарке Денис Проценко Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Осложнения коронавирусной инфекции у пациентов в жаркую погоду могут быть фатальными, особенно для пожилых граждан. Об этом предупредил главный врач больницы в "Коммунарке" Денис Проценко.

По его словам, жара и covid-19 являются очень плохим сочетанием.

- Еще раз говорю, если нетяжелое течение ковида, которое мы можем контролировать, не является в данном случае проблемой, то осложнения, связанные с жарой, могут быть фатальными и бывают фатальными для пожилых пациентов, - сказал Проценко в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

Специалист также напомнил россиянам, что для минимизации рисков инфицирования необходимо вакцинироваться.

Как писал сайт kp.ru, сейчас для граждан доступные несколько вакцин для прививки против коронавирусной инфекции. Препараты прошли все необходимые испытания, где доказали свою безопасность и эффективность в борьбе с covid-19. Введение вакцины позволит россиянам сохранить здоровье и выработать антитела к вирусу, а также избежать более тяжелого течения болезни.