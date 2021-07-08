Заместитель начальника ФБУ «Авиалесоохрана» Николай Ковалев: пожароопасный сезон в России теперь не прерывается даже зимой

Николай Ковалев, заместитель начальника Авиалесоохраны России. Фото: пресс-служба ФБУ "Авиалесоохрана"

Свой профессиональный праздник ее сотрудники встречают на службе. Мы дозвонились до Николая Ковалева, заместителя начальника учреждения, который сейчас находится в Якутии. Аномально сухая и жаркая погода стала здесь причиной множества лесных пожаров.

Фото: пресс-служба ФБУ "Авиалесоохрана"

- Ученые говорят об изменении климата на планете. Как меняется погода в России и отражается ли это на вашей работе?

- К сожалению, климат меняется. И погодные изменения очень серьёзные. Особенно это заметно по Арктической зоне, где среднегодовая температура в последние годы стала выше на 12-14 градусов. А ведь даже повышение на 1–2 градуса для Арктики – это уже катаклизм, а изменения на 12 – 14 градусов приводят просто к ужасным последствиям. И данные Росгидромета это подтверждают. В результате масштабные лесные пожары распространяются всё дальше на север России. Уже неоднократно возникали лесотундровые и тундровые пожары.

Фото: пресс-служба ФБУ "Авиалесоохрана"

Самая большая проблема, что пожароопасный сезон теперь вообще не прерывается. Если раньше у нашей службы был перерыв с октября по март, то сейчас пожары случаются круглый год. Это и ноябрь, и декабрь, а, например, 1 января у нас под Сочи был пожар.

Фото: пресс-служба ФБУ "Авиалесоохрана"

Сейчас нахожусь в Якутии. Уже несколько сезонов подряд здесь в течение июня-июля стоит засуха, одновременно наблюдается грозовая активность. Это становится причиной лесных пожаров.

Фото: пресс-служба ФБУ "Авиалесоохрана"

- На ваш профессиональный взгляд, что самое важное в борьбе с лесными пожарами сегодня?

Самое важное - предотвращать лесные пожары, а если это сделать не удалось, вовремя их обнаруживать. На мой взгляд, требуется изменить сегодняшнюю систему работы. К сожалению, отечественная технология выполнения лесоохранных работ сейчас разрушена. А ведь американцы и канадцы считают её лучшей в мире. Разумно, чтобы сначала маленькие воздушные суда обнаруживали возгорания и сообщали об инциденте на базу. Затем в этот район вылетает самолет или вертолет и начинает тушить пожар. В самолёте должны быть 6 парашютистов-пожарных. После десантирования в район возгорания, специалисты в течение 30 минут способны потушить любое возгорание. Такая технология пожаротушения не требует привлечения дополнительных сил, людей, техники. Соответственно, нет нужды в дополнительном финансировании. Своевременная ликвидация пожара на малой площади гораздо менее затратное мероприятие, чем тушение огня, который распространился на большие площади.