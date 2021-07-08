Банк ВТБ первым в России запускает онлайн-погашение ипотеки средствами маткапитала

Все необходимые документы можно будет оформить в интернет-банке Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Банк ВТБ первым в нашей стране предоставит своим клиентам возможность погасить ипотеку средствами материнского капитала в онлайн-формате. Оформить все необходимые документы можно будет дистанционно, быстро и удобно.

Для того, чтобы подать заявление о погашении части ипотечного кредита средствами материнского капитала, достаточно зайти в раздел «Государственные услуги» в интернет-банке ВТБ Онлайн. Клиенту необходимо оформить предварительно заполненную заявку, и далее банк сам передает ее в Пенсионный фонд России. Средства материнского капитала автоматически поступят на счет клиента ВТБ для погашения ипотеки.

Благодаря системе межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) время на перевод средств маткапитала сокращается вдвое: с момента подачи заявления до поступления денег на счет будет уходить не больше двух недель. До конца лета сервис по оформлению маткапитала в счет погашения ипотеки станет доступным и в мобильном приложении ВТБ Онлайн.

По словам заместителя министра труда и социальной защиты РФ Алексея Скляра, цифровизация многих процессов существенно облегчила получение социальных выплат в нашей стране. Людям больше не требуется собирать множество справок, просиживать в очередях к чиновникам и подавать письменные заявления.

- Получение сертификата по материнскому капиталу – яркий пример цифровизации этого процесса. Сообщение о возможности воспользоваться им приходит родителям проактивно на портал госуслуг после рождения ребенка. Распорядиться средствами можно через обращение напрямую в банк, а теперь – еще и оформив его непосредственно в мобильном приложении, без визита в отделение. Таким образом, вопрос получения средств маткапитала будет для родителей значительно упрощен, - отметил Алексей Скляр.

Новый сервис будет особенно удобен в случае, если ипотечный кредит оформлен на отца ребенка, а средства материнского капитала поступают на счет матери. Если оба родителя являются клиентами банка ВТБ, им не нужно будет тратить время на совместный визит в офис. Статус оформленной заявки также можно будет отслеживать в ВТБ-онлайн.

Заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников уверен, что эта услуга будет популярна у молодых мам, которым зачастую некогда заглянуть в офис банка лично.

- Стратегической задачей ВТБ является цифровизация наиболее востребованных услуг со стороны населения. Именно поэтому мы первыми из банков переводим процесс получения средств маткапитала для погашения ипотеки полностью в онлайн-формат, - подчеркнул Анатолий Печатников. - Семейная ипотека в России сейчас получает дополнительный импульс за счет расширения госпрограммы. Мы считаем это направление крайне перспективным и уже сегодня готовы предложить новый сервис всем нашим клиентам.