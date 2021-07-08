Начальник ЦПК имени Юрия Гагарина рассказал, как готовят космонавтов к выходу в открытый космос Фото: Роскосмос.

Начальник ЦПК имени Юрия Гагарина Максим Харламов рассказал, какие тренировки проходят космонавты перед выходом в открытый космос.

- ЦПК - одно из немногих учреждений в стране, где исследуют поведение человека в экстремальной среде и вырабатывают рекомендаций по его подготовке к работе в сложных условиях. Специалистов, которые по роду деятельности у нас связаны с экстримом, у нас немало, - отметил он в интервью kp.ru.

Уже много лет в ЦПК разрабатывают специальную методику, которая сможет максимально повысить работоспособность космонавтов при длительных полетах и высадках на другие планеты. В чем же она заключается? На третий-четвертый день после длительного перелета космонавты надевают на себя тяжелый скафандр для выхода в открытый космос и выполняют работы в тренажере. Он имитирует поверхность Марса или Луны как по структуре почвы под ногами, так и по гравитации.

Этот эксперимент по подготовке космонавтов получил название "Созвездие". Он проводится в Центре уже восемь лет совместно с Институтом медико-биологических проблем.

Еще один этап в подготовке - это гидролаборатория. Тренировки там считаются одними из самых сложных. В здании расположен довольно большой бассейн: его диаметр 23 метра, глубина – 12. Там космонавты отрабатывают операции в открытом космосе. Дело в том, что движения в воде похожи на движения в невесомости. Поэтому все выходы, запланированные в космосе, сначала отрабатывают в бассейне.

Ранее мы рассказывали о том, зачем актрису Юлию Пересильд катали на центрифуге. В скором времени она вместе с режиссером Климом Шипенко отправится в космос для съемок фильма.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Зачем «школе космонавтов» оранжевый луноход, аквалангисты-экстремалы и робот-заочник…

Новый начальник ЦПК имени Юрия Гагарина Максим Харламов показал обозревателю KP.RU Александру Милкусу «закулисье» Центра подготовки космонавтов (подробности)