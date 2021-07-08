Начальник Центра подготовки космонавтов рассказал, зачем Юлию Пересильд катали на центрифуге Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Начальник Центра подготовки космонавтов Максим Харламов рассказал, зачем актрису Юлию Пересильд катали на центрифуге.

- На днях «катали» на ней кинорежиссера Клима Шипенко и актрису Юлию Пересильд – чтобы почувствовали, каково им будет во время старта на ракете и при приземлении, - объяснил он в интервью kp.ru.

Дело в том, что совсем скоро артисты отправятся в космос для съемок фильма, а пока усиленно готовятся к полету. Они примут участие в создании первой картины, которую снимут на околоземной орбите. Фильм получил название "Вызов".

Для съемок в нем проводился масштабный кастинг, на котором актеров просматривали не только продюсеры, но и врачи. В итоге в основной экипаж вошли Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко (на его счету такие фильмы как «Салют-7», «Текст» и «Холоп»). Но, как и положено у космонавтов, есть и дублирующий экипаж - в него попали актриса Алена Мордовина и режиссер Алексей Дудин.

Старт запланирован уже на 5 октября 2021 года.