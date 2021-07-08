Начальник ЦПК имени Юрия Гагарина рассказал, что должны уметь делать космонавты Фото: Роскосмос.

Начальник ЦПК имени Юрия Гагарина Максим Харламов объяснил, почему нынешних космонавтов так же, как и раньше, учат летать на реактивных самолетах.

- Потому что особенность профессиональной деятельности космонавта – это не только умение починить прибор или провести эксперимент. Главное - каждодневная, ежеминутная готовность к любого рода нештатным ситуациям, - пояснил он в интервью kp.ru.

По его словам, космонавтам важно научиться действовать в критической ситуации, принимать правильные решение. А управление самолетом как раз эти навыки формирует.

Помимо этого, абсолютно все в команде космонавтов должны прыгать с парашютом и выполнять затяжные прыжки. Причем во время таких прыжков космонавт не просто падает и ждет высоты, на которой можно будет раскрыть парашют. В полете он также выполняет различные упражнения на концентрацию внимания и сообразительность. И такие тренировки проходят точно не один раз, как правило, они занимают несколько лет. А многие космонавты даже имеют опыт сотен прыжков.

Ранее мы рассказывали о том, как готовят космонавтов к выходу в открытый космос.

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