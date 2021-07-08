ЕС предложил России обсудить сотрудничество по сертификатам о вакцинации от коронавируса

Евросоюз предложил России взаимно признать коронавирусные сертификаты Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Посол Евросоюза в Москве Маркус Эдерер заявил, что ЕС предложил России взаимно признать коронавирусные сертификаты.

Он рассказал, что в ЕС с 1 июля действует система ковидных сертификатов, которые выдаются привитым, переболевшим или сдавшим отрицательный тест. Также законодательство позволяет Еврокомиссии признавать эквивалентность документов из других стран.

- Мы предложили (Минздраву России) провести такие дискуссии, и если они будут успешными, они снизят число проблем, с которыми сталкиваются сейчас путешественники, — сказал Эдерер.

Он также сообщил, что россияне продолжили лидировать по количеству поданным и одобренных заявок на шенгенскую визу, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции.

Ранее Маркус Эдерер заявил, что процесс сертификации российской вакцины от коронавируса "Спутник V" нельзя политизировать. Как отметил дипломат на пресс-конференции, сертификация препарата в ЕС – конфиденциальный процесс, который носит чисто технический характер. Эдерер выразил надежду на то, что он "закончится рационально и непредвзято".