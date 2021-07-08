Центр подготовки космонавтов: Лет через пять на космической станции будут работать роботы Фото: пресс-служба Роскосмоса

Уже через пять лет на космической станции будут работать роботы. С таким прогнозом выступил начальник управления ЦПК имени Юрия Гагарина Андрей Курицын.

По его словам, роботы будут выполнять несложные задания: снять какой-то прибор, проверить, есть ли повреждения от микрометеоритов в каких-то местах. Для этого совершенно необязательно каждый раз гонять в открытый космос космонавтов. Тем более что выход - это операция очень сложная и опасная. А главная цель ЦПК - обеспечить максимальную безопасность космонавтов.

- Если есть техническая возможность заменить человека машиной – это нужно делать, - отметил Курицын в интервью kp.ru.

Роботом сможет управлять космонавт, который находится внутри станции, или же оператор в ЦУПе.

В целом антропомофорные роботы вскоре будут применяться во многих сферах, где есть риск для жизни оператора. И в первую очередь, конечно, в космосе.

Ранее мы рассказывали о том, какими навыками должны обладать космонавты. Их по-прежнему учат управлять реактивными самолетами и прыгать с парашютом.

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