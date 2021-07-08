«Талибан»* вывесил флаг на границе Афганистана с Таджикистаном

«Талибан»* вывесил флаг на границе Афганистана и Таджикистана Фото: REUTERS

Боевики организации «Талибан»* (запрещена в России) подняли свой флаг на границе Афганистана и Таджикистана, рассказал источник в администрации Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана.

Террористы вывесили флаг на мосту через реку Пяндж напротив контрольно-пропускного пункта Таджикистана, передает РИА Новости.

Напомним, в ночь на 5 июля 2021 афганские пограничники отдали свой КПП, в результате 312 военных перешли в Таджикистан. В настоящее время правительство Афганистана борется с талибами*, завладевшими большими территориями. Конфликт идет на фоне вывода войск НАТО из страны.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия будет делать все возможное, чтобы защитить своих союзников от угрозы из Афганистана, в том числе при необходимости использовать военную базу в Таджикистане. Министр напомнил, что накануне российский лидер Владимир Путин провел беседы со своими коллегами из Таджикистана и Узбекистана. Глава государства находится в контакте и с другими центральноазиатскими лидерами по данной ситуации.

*«Талибан» – запрещенная в России радикальная экстремистская организация.