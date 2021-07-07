Лавров заявил, что РФ допускает использование базы в Таджикистане для защиты союзников Фото: REUTERS

Россия будет делать все возможное, чтобы защитить своих союзников от угрозы из Афганистана, в том числе при необходимость использовать военную базу в Таджикистане. Об этом в среду, 7 июля, сообщил глава российского министерства иностранных дел Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с коллегой из Лаоса Салёмсаем Коммаситом.

- Российская сторона будет делать все, в том числе используя возможности российской военной базы на границе Таджикистана с Афганистаном, чтобы не допустить агрессивных поползновений в отношении своих союзников. Обязательства России в рамках ОДКБ полностью остаются в силе, - отметил глава внешнеполитического ведомства.

Министр напомнил, что накануне российский лидер Владимир Путин провел беседы со своими коллегами из Таджикистана и Узбекистана. Глава государства находится в контакте и с другими центральноазиатскими лидерами по данной ситуации.

Сергей Лавров добавил, что российская сторона внимательно наблюдает за ситуацией в Афганистане и фиксирует в настоящее время ухудшение обстановки, в том числе в контексте поспешного вывода из страны войск НАТО и США.

Как писал ранее сайт kp.ru, накануне глава Таджикистана Эмомали Рахмон поручил мобилизовать 20 тысяч военных запаса для укрепления границы с Афганистаном.