Россия направила в Турцию самолет-амфибию для тушения пожаров Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Министерство обороны России направило в Турцию самолет-амфибию Бе-200 для тушения пожаров, рассказали журналистам в ведомстве.

Соответствующее поручение дал президент России Владимир Путин. Самолет морской авиации вылетел с аэродрома Крымск примерно в 16:00 по московскому времени, в Турции он приземлится на аэродроме Адана, уточнили в Минобороны РФ.

В июне 2021 в Турции по меньшей мере один пожарный погиб во время тушения крупного лесного пожара, произошедшего неподалеку от популярного курорта Мармарис.

Как писал сайт kp.ru, в июле 2020 года Турция из-за мощного лесного пожара закрыла для судов единственный проход из российских черноморских портов во внешние моря – пролив Дарданеллы. Тогда пожар разгорелся в уезде Галлиполи в провинции Чанаккале, к его тушению подключили 20 вертолетов, два самолета-амфибии и более 400 спасателей.