Талибан* сообщил, что не будет нападать на афганско-таджикскую границу

Талибы сообщили, что не будут нападать на афганско-таджикскую границу Фото: REUTERS

В Талибане* заявили, что не планируют нападать на афгано-таджикскую границу. Такое заявление сделал официальный представитель политофиса движения Мохаммад Сохаил Шахин.

- Конечно, мы не будем нападать на границу между Таджикистаном и Афганистаном. Мы заверяем российскую сторону, что наша политика не заключается в нападении, — приводит его слова ТАСС.

В движении еще раз уточнили, что не собираются захватывать Афганистан военным путем.

Напомним, ранее боевики организации Талибан* подняли свой флаг на границе Афганистана и Таджикистана. Террористы вывесили флаг на мосту через реку Пяндж напротив контрольно-пропускного пункта Таджикистана. Напомним, в ночь на 5 июля 2021 афганские пограничники отдали свой КПП, в результате 312 военных перешли в Таджикистан. В настоящее время правительство Афганистана борется с талибами*, завладевшими большими территориями.

*Запрещенная в России террористическая организация