ВОЗ начала следить за "российским" штаммом коронавируса

Всемирная организация здравоохранения начала следить за "российским" штаммом коронавируса Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) включила "российский" штамм коронавирусной инфекции в свой список для мониторинга. Об этом говорится на сайте организации.

"Российский" вариант AT.1 внесли в список был внесен в список 9 июня 2021 года. Впервые его зафиксировали в России еще в январе текущего года.

В подобный список ВОЗ включает те штамма коронавируса, которые могут менять свойства инфекции и представляют потенциальную угрозу. Однако о "российском" штамме пока недостаточно информации, и его не включают в список штаммов повышенного интереса, где находятся британские, южноафриканский и прочие варианты коронавирусной инфекции.

Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил, что свыше четырех миллионов человек умерли от коронавирусной инфекции с начала пандемии. Гебрейесус отметил, что в действительности жертв инфекции может быть больше. Он добавил, что многие страны, где успешно проходит вакцинация, снимают ограничительные меры, будто пандемия закончилась.