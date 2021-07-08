Стоимость проезда по ЦКАД составит 3 рубля за километр

Стоимость проезда по ЦКАД составит три рубля за километр, для грузовиков — девять рублей. Фото: БОБЫЛЕВ Сергей/ТАСС

Глава "Автодора" Вячеслав Петушенко сообщил, что стоимость проезда по участку Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) для легковых автомобилей составит около трех рублей, для грузовиков цена будет выше в три раза — девять рублей.

- На сегодняшний день проезд легкового транспорта стоит порядка 3 рублей, грузовики в три раза больше, — сказал он в разговоре с журналистами.

Он напомнил, что на ЦКАДе действует система безбарьерного взимания платы "Свободный поток", которая позволяет не останавливаться у рамок оплаты.

Ранее президент России Владимир Путин и губернатор Московской области Андрей Воробьев открыли движение по заключительному участку Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД). Также российский лидер посетил диспетчерскую, куда выводятся все данные о трафике и метеорологическим условиям. Путин указал на необходимость проведения работ по развитию инфраструктуры ЦКАД.