Джо Байден сообщил, что военная миссия США в Афганистане завершится 31 августа 2021 года Фото: REUTERS

Американский лидер Джозеф Байден сообщил, что военная миссия Соединенных Штатов Америки в Афганистане завершится 31 августа 2021 года.

- Когда я объявил о выводе наших войск в апреле, я сказал, что мы выведем их к сентябрю. И мы на пути к тому, чтобы выполнить эту цель. Наша военная миссия в Афганистане завершится 31 августа, — сказал Байден во время выступления в Белом доме.

Вашингтон продолжит снабжать и финансировать армию Афганистана, но афганцы должны сами определить будущее своей страны, отметил президент США. Также он опроверг слухи о том, что американская разведка прогнозирует падением нынешнего правительства Афганистана после вывода американских войск.

Напомним, 6 июля Центральное командование вооруженных сил США сообщило, что Соединенные Штаты вывели более чем 90% своих войск из Афганистана. Также отмечается, что подобные данные больше не будут публиковаться, чтобы обеспечить безопасность личного состава. С момента принятия решения о выводе войск Пентагон совершил 984 рейса военно-транспортных самолетов C-17.