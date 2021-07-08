ВОЗ отказалась называть «российским» выявленный в стране штамм коронавируса АТ.1

ВОЗ отказалась называть выявленный в России вариант коронавируса АТ.1 «российским» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Организации пояснили, что ни одно государство не должно «подвергаться стигматизации» за обнаружение новых вариантов COVID-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отказалась называть «российским» штамм коронавируса АТ.1, который в январе 2021 года впервые был выявлен в нашей стране.

«ВОЗ отслеживает вариант АТ.1, включенный в список для дальнейшего мониторинга (Alert for Further Monitoring), который впервые был обнаружен в России. Однако мы бы не называли его «российским вариантом». Ни одна страна не должна подвергаться стигматизации за то, что выявляет варианты и сообщает о них», - заявили в пресс-службе Организации в ответ на запрос ТАСС об этом виде вируса.

Напомним, как писал сайт kp.ru, накануне ВОЗ сообщила, что включила АТ.1 в свой список для мониторинга, в который она заносит штаммы коронавируса, способные менять свойства инфекции и представляющие потенциальную угрозу. Однако о «российском» варианте пока слишком мало информации, и его не включают в список штаммов повышенного интереса, где находятся британские, южноафриканский и прочие разновидности коронавирусной инфекции.