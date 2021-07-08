Мэрилин Мэнсон добровольно сдался полиции после обвинений в нападении

Американский рок-исполнитель Мэрилин Мэнсон Фото: EAST NEWS

Американский рок-музыкант и певец Мэрилин Мэнсон добровольно явился в полицию Лос-Анджелеса в связи с обвинениями в нападении на видеооператора в позапрошлом году. После беседы исполнителя освободили под залог, сообщает портал TMZ.

По данным издания, музыканта отпустили с условием, что он будет вести себя прилично и не станет совершать новых правонарушений. Кроме того, ему запретили контактировать с предполагаемым пострадавшим, а также присутствовать на всех судебных заседаниях.

Напомним, как писал сайт kp.ru, полиция штата Нью-Гэмпшир выдала ордер на арест рок-певца по обвинению в нападении на видеооператора в городе Гилфорд в 2019 году. Уточнялось, что обвинения никак не связаны с действиями сексуального характера.

Ранее в феврале звезда сериала «Мир Дикого Запада» актриса Эвана Рэйчел Вуд призналась, что разорвала помолвку со своим бывшим возлюбленным Брайаном Уорнером, более известным как Мэрилин Мэнсон, из-за многолетних издевательств с его стороны. После этого заявления актрисы о недостойном поведении певца но отношению к ним сообщили еще четыре девушки.