В Забайкалье ужесточили ограничения из-за коронавируса

В Забайкалье с середины июня растет заболеваемость коронавирусом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Забайкальском крае, где с середины июня растет заболеваемость коронавирусом решили ужесточить ограничения из-за ухудшившейся ситуации с этой инфекцией. Губернатор региона Александр Осипов подписал постановление, которое вводит дополнительные ограничительные меры, в частности – запрет любые массовые мероприятия.

«С 9 июля по 6 августа приостановлены любые культурные, спортивные, физкультурные, зрелищные, деловые, досуговые, развлекательные и иные мероприятия, в том числе на открытом воздухе. Их можно проводить в дистанционном режиме», - говорится в сообщении пресс-службы краевого Минздрава.

Уточняется, что с сегодняшнего дня и как минимум до 6 августа «ограничена работа дискотек, танцплощадок, ночных клубов, детских игровых комнат, досуговых заведений», исключение составляют «кинотеатры, театры, филармонии, дома культуры, библиотеки, музеи при условии заполняемости до 50% от единой пропускной способности».