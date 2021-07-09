Поиск мест утечки воздуха возобновлен в российском модуле на МКС Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Экипаж Международной космической станции (МКС) возобновил поиск мест утечки воздуха в российском модуле «Звезда», который был прерван два месяца назад. Это следует из транслируемых NASA переговоров космонавтов с Землей.

Поиск утечки в российском модуле был приостановлен в конце апреля, когда экипаж закрыл люк в протекающий отсек. Согласно проведенным переговорам, космонавт Петр Дубров открыл люк в промежуточную камеру модуля «Звезда» и обследовал различные места с помощью течеискателя. Как он сообщил, никаких очевидных мест утечки прибор не обнаружил.

Напомним, экипаж МКС обнаружил возможное место утечки воздуха в российском модуле "Звезда". Сделать это удалось благодаря чаинкам. Напомним, ранее сообщалось, что на Международной космической станции продолжается утечка воздуха. До этого в промежуточной камере российского сегмента космонавты залатали две трещины.