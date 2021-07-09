Представитель Талибан* заявил, что соседи Афганистана могут "быть спокойны" о безопасности на границах Фото: REUTERS

Официальный представитель политического офиса движения «Талибан»* Мухаммад Наим заявил, что соседним с Афганистаном странам не стоит беспокоиться о безопасности на своих границах, но одновременно попросил их не вмешивались в дела государства.

«Что касается границ в целом, то мы заверяем всех, что с нашей стороны проблем нет. Мы заверяем всех наших соседей, чтобы были спокойны относительно (безопасности на) наших границах. Мы также просим их не вмешиваться в наши внутренние дела Мы никому этого не позволяем», - приводит РИА Новости слова Наима, который отметил, что Талибан* намерен решать любые вопросы при помощи «диалога и понимания».

Талибы* также заявили, что не ставят своей целью «господства над всей территорией» Афганистана и намерены путем диалога создать «независимую и свободную исламскую государственную систему».

Напомним, ранее боевики организации Талибан* подняли свой флаг на границе Афганистана и Таджикистана. Террористы вывесили флаг на мосту через реку Пяндж напротив контрольно-пропускного пункта. В настоящее время правительство Афганистана борется с талибами*, завладевшими большими территориями страны.

*Талибан – запрещенная в России радикальная организация