Боевик ИГ* задержан под Москвой за подготовку теракта Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Подмосковье задержан приезжий по подозрению в подготовке теракта. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ, уточнив, что подозреваемый принадлежит к ИГИЛ*.

«Благодаря совместной и слаженной работе следователей ГСУ СК России по Московской области, оперативных сотрудников ФСБ России и МВД России, а также сотрудников ГУ Росгвардии по Московской области подозреваемый задержан, а террористический акт удалось предотвратить», - говорится в заявлении СК РФ.

Как сообщается, по данным следствия, подозреваемый, находясь на территории Подмосковья по собственной инициативе вступил ИГИЛ, а в июне разработал план по совершению теракта на территории московского региона. СК заявляет, что с этой целью преступник приобрел инструменты и оборудование, которые необходимы для изготовления взрывчатых веществ.

«О данной противоправной деятельности мужчины стало известно оперативным сотрудникам, после чего он был задержан», - отмечают в заявлении.

По месту жительства задержанного и его работы были проведены обыски, в ходе которых изъята заготовка самодельного взрывного устройства, а также предназначенные для ее изготовления предметы.

Напомним, накануне ФСБ задержала членов террористической организации в Пензе, Уфе и Челябинске.

*«Исламское государство» (ИГИЛ)– запрещенная в России террористическая группировка